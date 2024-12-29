Кто спасет энергосистему Украины, если Словакия отключит поставки

Польша заявила о готовности помочь Украине, если Словакия реализует свои планы отключить резервные поставки электроэнергии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на польского члена правительства, страна может быстро увеличить производство электроэнергии, чтобы компенсировать возможные потери в украинской энергосистеме.

Словакия угрожает прекратить поставки резервной электроэнергии Украине

Словацкое правительство, возглавляемое Робертом Фицо, ранее заявило, что может прекратить поставки резервной электроэнергии в Украину. Этот шаг стал бы серьезным вызовом для украинской энергосистемы, которая уже сейчас переживает сложные времена из-за военной агрессии России.

Польша готова действовать оперативно, чтобы не допустить энергетический кризис в Украине. При реализации угроз со стороны Словакии польское правительство намерено увеличить внутреннее производство энергии. Таким образом, страна сможет обеспечить поддержку своего восточного соседа в трудный момент.

Читайте на портале "Комментарии" — Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии Украине, если после 1 января 2025 года не будет продлен транзит газа, не несет существенной угрозы энергообеспечению Украины. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и источники в энергетической отрасли.

Как ранее писал портал "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство рассмотрит возможность прекращения поставок резервной электроэнергии в Украину в случае, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.