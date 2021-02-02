Квартал красных фонарей в Амстердаме закроют навсегда - причины

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Кириєнко Анна
В Амстердаме навсегда закроют одно из самых туристических и самых известных мест — квартал красных фонарей. Такое решение приняли власти Нидерландов. Данную информацию предоставляет издание The Guardian.
Квартал красных фонарей в Амстердаме закроют навсегда - что произошло. Фото: 24 канал
Инициатором предложения стала Фемке Халсема — мэр Амстердама. Ее поддержало большинство политиков.
По словам мэра города, секс-работницы квартала все чаще подвергаются небрежному отношению, обзывательствам и давлению со стороны туристов. Именно поэтому "центр эротики" решили перенести подальше от города.
Теперь рабочее место для секс-работниц будет располагаться в окрестностях Амстердама, однако пока неизвестно где.
Сами работницы квартала выступили против такого решения. Во-первых, им будет трудно добираться до нового рабочего места. Во-вторых, женщины переживают, что теперь клиенты не смогут их найти. Соответственно поток туристов значительно уменьшится.
Напомним, что ранее множество туристов, которые посещали Амстердам, попадали в квартал красных фонарей чисто случайно, поскольку район расположен в паре кварталов от центральной площади и центрального вокзала.
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