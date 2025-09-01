logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа 4 сентября может стать решающим днем для Украины: для чего встречаются европейские лидеры
commentss НОВОСТИ Все новости

4 сентября может стать решающим днем для Украины: для чего встречаются европейские лидеры

FT пишет о том, что европейские лидеры будут обсуждать гарантии для Украины

1 сентября 2025, 07:02 comments1633
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские лидеры соберутся в Париже 4 сентября, чтобы продолжить переговоры высокого уровня о будущих гарантиях безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times", со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

4 сентября может стать решающим днем для Украины: для чего встречаются европейские лидеры

Европейские лидеры. Фото: из открытых источников

"Ожидается, что те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне, сообщили Financial Times трое дипломатов, знакомых с планами", – говорится в материале.

Сообщается, что среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами рассказала, что европейские столицы работают над "достаточно точными планами" потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, которые будут иметь поддержку США. По ее словам, существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания.

По словам фон дер Ляйен, на прошлой неделе руководители оборонных ведомств "коалиции решительных" встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых пунктов для функционирующего наращивания войск".

"Конечно, это всегда требует политического решения соответствующей страны, поскольку развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. [Но] чувство срочности очень высокое... Это движется вперед. Это действительно приобретает форму", – отметила еврочиновница.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп находится в активном обсуждении с европейскими союзниками вопроса о возможном привлечении американских частных военных компаний (ЧВК) к операциям в Украине. Идея такова, что они будут строить укрепления, базы и защищать американские интересы в стране.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/8ade14ca-7aa1-4413-887b-59712037665c
Теги:

Новости

Все новости