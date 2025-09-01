4 сентября может стать решающим днем для Украины: для чего встречаются европейские лидеры

Европейские лидеры соберутся в Париже 4 сентября, чтобы продолжить переговоры высокого уровня о будущих гарантиях безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times", со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

Европейские лидеры. Фото: из открытых источников

"Ожидается, что те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне, сообщили Financial Times трое дипломатов, знакомых с планами", – говорится в материале.

Сообщается, что среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами рассказала, что европейские столицы работают над "достаточно точными планами" потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, которые будут иметь поддержку США. По ее словам, существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания.

По словам фон дер Ляйен, на прошлой неделе руководители оборонных ведомств "коалиции решительных" встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых пунктов для функционирующего наращивания войск".

"Конечно, это всегда требует политического решения соответствующей страны, поскольку развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. [Но] чувство срочности очень высокое... Это движется вперед. Это действительно приобретает форму", – отметила еврочиновница.

