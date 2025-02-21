logo

BTC/USD

98431.71

ETH/USD

2800.75

LTC/USD

135.24

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа 90% финансирования Украины от ЕС — это кредиты, а США в основном предоставляют гранты, — The Economist
commentss НОВОСТИ Все новости

90% финансирования Украины от ЕС — это кредиты, а США в основном предоставляют гранты, — The Economist

Трамп жалуется, что Соединенные Штаты были более щедрыми в оказании военной и экономической помощи Украине по сравнению с европейцами.

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейские страны в целом оказывают Украине больше помощи, чем США, хотя американская поддержка включает в себя большую долю грантов, а европейская в основном формируется через кредиты. Об этом сообщает The Economist.

90% финансирования Украины от ЕС — это кредиты, а США в основном предоставляют гранты, — The Economist

Фото: из открытых источников

Президент Дональд Трамп часто утверждает, что Соединенные Штаты были гораздо более щедрыми в оказании военной и экономической помощи Украине по сравнению с европейцами. Он заявил, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов, тогда как Европа — всего 100 миллиардов, причем в основном в виде кредитов, а не грантов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 18 февраля ответила на эти обвинения: "Финансово и военно Европа сделала больше, чем кто-либо другой. И мы сделаем еще больше." Кто прав в этом вопросе?

Одним из авторитетных источников данных является Кильский институт – немецкий аналитический центр. В своем последнем отчете, опубликованном 14 февраля, они подтверждают, что общий вклад европейских стран, включая ЕС, превышает объем помощи от США.

В общей сложности страны мира предоставили Украине 267 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) помощи, что составляет примерно 80 миллиардов евро в год. США остаются крупнейшим индивидуальным донором, однако общий вклад Европы (включая ЕС) уже превышает американскую помощь — 132 миллиарда евро против 114 миллиардов евро (хотя в части военной помощи США все еще немного впереди). Если учесть еще невыполненные или не детализированные обязательства, разрыв между США и Европой станет еще больше.

Однако почти 90% финансовой помощи от ЕС предоставляется в виде кредитов (на очень выгодных условиях), в то время как около 60% финансовой помощи от США составляют безвозвратные гранты.

Германия является крупнейшим донором в Европе, предоставив около 17 миллиардов евро (включая финансовую, гуманитарную и военную помощь без взноса через институты ЕС). Второе место занимает Великобритания с 15 миллиардами евро, а на третьем – Дания.

Портал "Комментарии" уже писал , что Дональд Трамп лжет, когда говорит, что Украина получила за три года от Соединенных Штатов 350 млрд долларов помощи, говорит директор программы "Европа и мир" Дмитрий Шульга. По его словам, на самом деле Украина получила около 54 млрд долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/graphic-detail/2025/02/18/which-countries-provide-the-most-and-least-support-to-ukraine
Теги:

Новости

Все новости