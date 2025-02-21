90% финансирования Украины от ЕС — это кредиты, а США в основном предоставляют гранты, — The Economist

Европейские страны в целом оказывают Украине больше помощи, чем США, хотя американская поддержка включает в себя большую долю грантов, а европейская в основном формируется через кредиты. Об этом сообщает The Economist.

Фото: из открытых источников

Президент Дональд Трамп часто утверждает, что Соединенные Штаты были гораздо более щедрыми в оказании военной и экономической помощи Украине по сравнению с европейцами. Он заявил, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов, тогда как Европа — всего 100 миллиардов, причем в основном в виде кредитов, а не грантов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 18 февраля ответила на эти обвинения: "Финансово и военно Европа сделала больше, чем кто-либо другой. И мы сделаем еще больше." Кто прав в этом вопросе?

Одним из авторитетных источников данных является Кильский институт – немецкий аналитический центр. В своем последнем отчете, опубликованном 14 февраля, они подтверждают, что общий вклад европейских стран, включая ЕС, превышает объем помощи от США.

В общей сложности страны мира предоставили Украине 267 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) помощи, что составляет примерно 80 миллиардов евро в год. США остаются крупнейшим индивидуальным донором, однако общий вклад Европы (включая ЕС) уже превышает американскую помощь — 132 миллиарда евро против 114 миллиардов евро (хотя в части военной помощи США все еще немного впереди). Если учесть еще невыполненные или не детализированные обязательства, разрыв между США и Европой станет еще больше.

Однако почти 90% финансовой помощи от ЕС предоставляется в виде кредитов (на очень выгодных условиях), в то время как около 60% финансовой помощи от США составляют безвозвратные гранты.

Германия является крупнейшим донором в Европе, предоставив около 17 миллиардов евро (включая финансовую, гуманитарную и военную помощь без взноса через институты ЕС). Второе место занимает Великобритания с 15 миллиардами евро, а на третьем – Дания.

Портал "Комментарии" уже писал , что Дональд Трамп лжет, когда говорит, что Украина получила за три года от Соединенных Штатов 350 млрд долларов помощи, говорит директор программы "Европа и мир" Дмитрий Шульга. По его словам, на самом деле Украина получила около 54 млрд долларов.