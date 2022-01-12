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Главная Новости Мир Европа 19-летний хакер из Германии сломал более 20 электрокаров Tesla
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19-летний хакер из Германии сломал более 20 электрокаров Tesla

19-летний немец Дэвид Коломбо заявил, что сломал автомобили Tesla

сегодня, 19:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Молодой немецкий хакер знает, как дистанционно можно контролировать главные функции автомобиля Tesla. На его счету двадцать автомобилей этой марки, владельцы которых проживают в разных странах мира и доступ к которым он получил, сломав их систему защиты. Об этом сообщает Drive Tesla. Канада.

19-летний хакер из Германии сломал более 20 электрокаров Tesla

Сейчас молодой человек сотрудничает с компанией (фото из открытых источников)

Как утверждает в социальных сетях 19-летний немец Дэвид Коломбо, он может дистанционно управлять 25 автомобилями, выпускаемыми компанией Tesla. На них ездят владельцы из 13 стран мира. При этом, он может дистанционно контролировать этот автопарк не потому, что уязвимая инфраструктура авто. Напротив, владельцы недешевых автомобилей пользовались посторонними сервисами и ключами API.

Немецкий хакер нахваливается своим умением открывать двери и окна автомобиля, может завести его дистанционно, не используя ключ, включать музыку очень громко и даже регулировать фары.

Еще Коломбо определяет точное местонахождение таких авто. Он заявил, что один из пострадавших автомобилей находится в городе Китченер, на территории канадской провинции Онтарио.

При этом немецкий юноша говорит, что не будет использовать свои способности в корыстных целях. Напротив, он говорит, что владельцы должны знать, с какой стороны их подстерегает опасность и позаботиться о защите своих автомобилей.

Коломбо по этой причине наладил контакты со специалистами программ CVE от MITRE, ведь они работают в направлении обнаружения и определения публично раскрытых уязвимостей кибербезопасности.

Сейчас немецкий хакер подтверждает данные, занимающиеся координацией работы команды безопасности Tesla, чтобы информировать об уязвимости автомобилей их владельцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Tesla отозвала почти полмиллиона электрокаров из- за проблем с безопасностью.


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Источник: https://driveteslacanada.ca/news/hacker-claims-he-has-control-of-more-than-two-dozen-teslas-around-the-world/
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