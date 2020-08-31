Латвия объявила Лукашенко и еще 29 белорусов персонами нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс включил 30 граждан Беларуси в список нежелательных для страны лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии.

Так, Латвия наложила бессрочный запрет на Центральную избирательную комиссию Беларуси, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру, Комитет государственной безопасности, Следственный комитет и Совет Безопасности.

Как говорится в заявлении, ведомства "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов", которые прошли 9 августа, а после началось "насильственное подавление мирных протестов".

Латвия назвала свой запрет решительным сигналом о том, что не приемлет фальсификацию выборов, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. А виновных в этом, утверждает МИД, Латвия видеть не желает. Кроме того, Латвия призвала Евросоюз не временить с подобными решениями.

В список персон нон грата включены: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Игорь Сергеенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Какубо, Игорь Плишевскис, Олег Слижевский, Ирина Челиковека, Валерий Вакувчикс, Иван Тертель, Иван Носкевич, Александр Кожукс, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, Иван Кубраков, Олег Шаблико, Андрейс Равков, Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрейс Смаз.

Добавим, что такие же санкции ввели Эстония и Литва.



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