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Главная Новости Мир Европа Лесные пожары стали неконтролируемыми: в Греции продолжают эвакуацию людей
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Лесные пожары стали неконтролируемыми: в Греции продолжают эвакуацию людей

Жителей еще двух городов, к северу от Афин, просят эвакуироваться к побережью

сегодня, 13:25
Автор:

Козлова Альбіна

Лесные пожары стали неконтролируемыми: в Греции продолжают эвакуацию людей

Пожары в Греции, фото журнала Enjoy Greece

В Греции лесные пожары к северу от столицы продолжают опустошать территорию страны. Власти призывают людей эвакуироваться из опасных районов. Об этом пишет издание СР 24.

В начале недели температура в стране достигала 45 градусов по Цельсию. В четверг, 5 августа, были эвакуированы тысячи людей из городов Иппратиос Политея, Дросопиги и близлежащих сел. В пятницу эвакуируют еще жителей двух греческих городов Вотонас и Марафон. По состоянию на 6 августа огонь выжег до 5 тысяч гектаров территории и разрушил десятки домов. В больницы госпитализированы несколько десятков человек с ожогами и отравлением дымом.

Пока что основной очаг разделился на несколько фронтов и распространяется в разных направлениях. Синоптики прогнозируют сильные ветры в Греции, поэтому пожарные готовятся к худшему сценарию.

"Нашим приоритетом всегда является защита человеческой жизни, а затем защита собственности, природной среды и критической инфраструктуры. К сожалению, в этих обстоятельствах достичь всех этих целей одновременно просто невозможно", — подчеркнул премьер-министр Кириакос Мицотакис накануне.

Также министр обороны Греции Николаос Панагиотопулос заявил, что вооруженные силы государства примут активное участие в предотвращении пожаров. Будут организованы наземные патрули. Военные предоставят для тушения пожаров и их мониторинга свои беспилотные летательные аппараты и самолеты.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Вирджиниус Синкявичюс заявил, что пожары и экстремальные погодные условия во всем мире этим летом являются явным сигналом о необходимости преодоления изменения климата.

"Мы боремся с одними из худших пожаров, которые мы видели за последние десятилетия. Но наводнения, жара и лесные пожары этого лета могут стать нашей новой нормальностью. Нам нужны немедленные действия относительно природы, пока не поздно", — написал комиссар в Twitter.

Греция получила помощь от государств Европейского союза, которые предоставили пожарных, самолеты и вертолеты с Кипра, Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии.

Причины пожаров в Греции еще невыясненные, но власти утверждают, что скорее всего виной беде человеческие ошибки и неосторожность.

Как сообщал портал "Комментарии", огонь угрожает Афинам и историческим памятникам.


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Источник: https://www.cp24.com/world/resurgent-wildfires-in-greece-burn-homes-threaten-monuments-1.5535339/greece-fires-1.5535937
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