Литва отреагировала на вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес НАТО в связи с падением российских беспилотников на территории стран-членов альянса. В публикации в соцсети X он подчеркнул, что ситуации, которые только три года назад казались невозможными, теперь стали обычным и нуждаются в немедленной реакции и изменениях в стратегии обороны.

МИД Литвы осуждает вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО

"Инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сейчас рассматриваются как рутина. Ничто не должно падать на Украину, Латвию или где-нибудь на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привело наше бездействие", — подчеркнул Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, Литва не собирается мириться с таким положением дел и будет инициировать и поддерживать решительный ответ.





Читайте на портале "Комментарии" — В последние дни российские дроны неоднократно нарушили воздушное пространство соседних стран Румынии и Латвии, что заставило главу МИД Украины, Андрея Сибига, призвать международное сообщество к немедленной реакции. Дипломат заявил в соцсети Х о необходимости "максимальной поддержки Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ и защитить мир в Европе".

Ранее "Комментарии" писали, что Украина активно работает над созданием новых типов дронов, чтобы противостоять воздушным атакам России. В частности, речь идет о борьбе с дронами "Шахед", которые применяет противник. Об этом пишет издание Bild.