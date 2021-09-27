Литва передаст Украине гуманитарную помощь: что получат военнослужащие

По информации Министерства национальной обороны Литвы, украинские армейцы получат бронированные жилеты и баллистические пояса. Общая сумма гуманитарной помощи — более 677 000 евро. Об этом сообщает издание Klaipeda.

Литва пришлет гуманитарную помощь нашим военным, фото из открытых источников

Уже готов соответствующий проект постановления правительства Литвы. В качестве гуманитарной помощи Минобороны Украины получит от партнеров 490 бронежилетов на сумму 617 000 801 евро и 490 баллистических ремней на сумму 59 000 290 евро.

В документе сообщается, что помощь будет передана по просьбе Кабмина Украины поддержать военных в борьбе с сепаратистами на линии разграничения на Востоке.

Украина передала Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для защиты границ от нелегальных мигрантов из Беларуси. Грузы доставляли союзникам работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Первый груз весом более 38 тонн, который отправили 12 августа, прибыл на границу с Литвой еще 14 августа.

В рамках второго этапа помощи Литовской республике 2 сентября работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили еще 48 тонн гуманитарного груза. Сейчас необходимые таможенные процедуры пройдены, груз в виде колючей проволоки, который довезли три грузовика, передано литовской стороне.

Как сообщал портал "Комментарии", Литва выразила благодарность Украине за предоставленную гуманитарную помощь. Вицеспикерка Сейма Литвы выразила благодарность украинской стороне. Украина со своей стороны выразила глубокую благодарность Литве за участие в Крымской платформе, а также присутствие на высоком уровне на мероприятиях посвященных Дню Независимости.







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