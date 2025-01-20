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Макрон сделал вывод из войны в Украине: о чем предупредил Европу

Война скоро не завершится: что критично получить Украине

сегодня, 21:28
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Кречмаровская Наталия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине очень быстро не закончится – ни завтра, ни послезавтра. По его словам, необходимо сделать все, чтобы Киев выстоял и вступил в будущие переговоры с позиции силы.

Макрон сделал вывод из войны в Украине: о чем предупредил Европу

Фото портал "Комментарии"

Макрон подчеркнул, что после прекращения боевых действий Украине необходимо предоставить гарантии против "любого возвращения войны на ее территории", — пишет "Укринформ".

Вызов сегодня состоит в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Вызов завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей безопасности", — подчеркнул президент Франции.

Он также подчеркнул, что Европа не должна зависеть от оружия Америки – должна самостоятельно наращивать оборонные способности.

По словам Макрона, следует "перейти к большему количеству совместных программ, сделать выбор европейских чемпионов".

В то же время президент Франции отметил, что мир и безопасность в Европе невозможны без европейцев и без переговоров между европейцами.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США, как писал портал "Комментарии", сценарий возвращения оккупированных территорий становится все более реальным. Такое убеждение выразил политтехнолог Тарас Загородний. По его словам, Дональд Трамп входит в сильную переговорную позицию с Россией.

Он отметил, что команда Трампа разрабатывает разные сценарии завершения войны и четкого понимания, будет ли Украина контролировать всю свою территорию, нет, однако этот сценарий становится все более реальным.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3950758-makron-perekonanij-so-vijna-v-ukraini-ne-zakincitsa-zavtrapislazavtra.html
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