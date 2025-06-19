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Масштабное отключение электроэнергии в Испании: правительство назвало причину

Причина отключения электроэнергии в Испании установлена.

сегодня, 09:10
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Slava Kot

28 апреля миллионы людей в Испании и Португалии остались без света из-за массового отключения электроэнергии, которое привело к хаосу в работе транспорта, телекоммуникаций и других важных систем. Через несколько дней после инцидента Национальный суд Испании засекретил расследование, однако теперь правительство страны назвало причину блекаута.

Масштабное отключение электроэнергии в Испании: правительство назвало причину

Установлена ​​причина отключения электроэнергии в Испании. Фото из открытых источников

По словам министра экологического перехода Испании Сары Агесен, главной причиной масштабного сбоя стал внезапный скачок напряжения в сети, запустивший цепную реакцию отключений по всей системе. Также на массовое отключение электроэнергии в Испании повлияло совпадение других факторов.

Агесен объяснила, что в тот день электросеть не имела достаточных резервов для регулировки напряжения. Кроме того, на ситуацию повлияла ошибка программирования, помешавшая вовремя нейтрализовать кризис.

Всплеск напряжения привел к автоматической остановке нескольких электростанций. Это, в свою очередь, вызвало дальнейшие остановки других объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, некоторые компании самостоятельно отключили свои установки, чтобы защитить оборудование, а оператор национальной энергосети REE не успел надлежащим образом отреагировать и предотвратить масштабное отключение.

Напомним, что 28 апреля в Испании и Португалии произошел блекаут. Кратковременные перебои фиксировались также на юго-западе Франции и Марокко. В отдельных регионах перестала работать мобильная связь, останавливались поезда и метро, возникли перебои в водоснабжении. Национальный суд Испании засекретил расследование, поскольку среди версий рассматривалась возможность кибератаки на критическую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Испания опровергла версию о загадочных явлениях во время массового блекаута.

Также "Комментарии" писали о том, как обезьяна оставила без света всю Шри-Ланку.



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