Меньше, чем ожидалось: сколько государств готовы отправить миротворцев в Украину

Только 6 стран из 30 участников "коалиции желающих" выразили готовность отправить войска в Украину.

Европа договаривается о миротворцах. Фото из открытых источников

Европейские чиновники рассказали, что в число шести входят Великобритания, Франция и страны Балтии.

Шведский министр обороны Пол Юнсон рассказал о вопросах, которые следует прояснить перед отправкой миротворцев.

"Хорошо бы понять, что повлечет за собой эта миссия, и что мы будем делать: будем ли мы поддерживать мир, будем сдерживать или выступать силами успокоения", — сказал Пол Юнсон.

По информации Bloomberg, коалиции желающих мешает дальше двигаться отсутствие американских гарантий защиты для миротворцев в случае их столкновения с российскими войсками.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что "коалиция желающих" будет жизнеспособна только при наличии гарантий безопасности со стороны США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что необходимо объединять украинцев, независимо от того, где они находятся – в Украине или за рубежом, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По словам президента ассоциации, независимо от того, где находятся украинцы, если они чувствуют себя украинцами, они являются представителями нашей страны и могут вернуться в Украину, а их дети или даже внуки могут сделать это в будущем.