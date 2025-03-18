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Между Украиной и Эстонией заработают новые автобусные маршруты: интересные подробности

Страны договорились об упрощенных условиях открытия маршрутов

18 марта 2025, 23:42
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Марьян Ощановский

Министерство развития громад и территорий Украины договорилось об упрощении условий открытия новых автобусных маршрутов с Эстонией.

Между Украиной и Эстонией заработают новые автобусные маршруты: интересные подробности

Украина и Эстония договорились о сообщении. Фото из открытых источников

Сообщается, что открытие новых маршрутов будет происходить без необходимости привлекать паритетного партнера. Ранее украинский перевозчик, чтобы открыть маршрут, должен был обязательно найти компанию из сопредельной страны, которая согласилась бы выполнять маршрут вместе с ним. Также он мог сам открыть подобную компанию в Эстонии.

Согласно достигнутым договоренностям, выданные украинским перевозчикам разрешения на новые маршруты с Эстонией будут действовать 5 лет.

"Открытие новых маршрутов без необходимости искать паритетного партнера в Эстонии позволит украинским перевозчикам тратить значительно меньше времени и ресурсов для создания новых автобусных сетей. Кроме этого, новые маршруты будут открываться сроком на 5 лет. Это также позволит обеспечить постоянство и прогнозируемость для бизнеса", — отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Чиновник подчеркнул, что Эстония стала прибежищем для десятков тысяч украинцев, из-за чего необходимо обеспечить постоянное автобусное сообщение, особенно — в условиях отсутствия авиасообщения.

Стороны также договорились увеличить количество разрешений на нерегулярные перевозки. В 2025 году украинским перевозчикам будет доступно 130 таких разрешений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Антарктиде на исследовательской станции, принадлежащей Южной Африке, среди группы ученых завелся маньяк. Как сообщает The Times, на прошлой неделе из научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, поступило электронное письмо, немедленно повлекшее тревогу. Исследователь написал, что научная команда на станции живет в страхе из-за одного из ученых, представляющего угрозу для остальных. Кроме того, агрессивный член команды также был обвинен в сексуальном насилии над другим исследователем.



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Источник: https://www.facebook.com/Ministry.for.development/posts/pfbid02QC1oKvGubxGENzdEsphXqkqXHPEujJqRQfeHXLN8aag9rM8ybw6J9RYEPXTPKFqfl
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