МИД Украины раскритиковало Грузию: прекратите пугать народ "украинским сценарием"

Украина резко осудила действия грузинских властей, которые использовали силу против мирных демонстрантов, и отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие методы не только нарушают права граждан, но и ставят под угрозу демократическое будущее Грузии.

МИД Украины резко отреагировал на репрессии в Грузии

"Насилие не останется без последствий. Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа", — говорится в заявлении МИД.

Напомним, что причиной протестов стало решение грузинского правительства поставить на паузу движение в ЕС – решение, идущее вразрез со стремлениями большинства граждан. Эта ситуация, по мнению украинской стороны, напоминает события 2013 года в Украине, когда попытки "приостановить" евроинтеграцию привели к Революции Достоинства.

Особенно резко в Киеве отреагировали на заявления премьер-министра Грузии о том, что в стране не будет допущен "украинский сценарий". Украина указала на манипулятивность таких заявлений и сравнила действия грузинских властей с "белорусским сценарием".

"Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий". Украина была и остается благосклонным демократическим преобразованием в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, отвечающей интересам грузинского народа", — отметили в МИДе.

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