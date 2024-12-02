МИД Украины раскритиковало Грузию: прекратите пугать народ "украинским сценарием"

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Черновалова Кристина
Украина резко осудила действия грузинских властей, которые использовали силу против мирных демонстрантов, и отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие методы не только нарушают права граждан, но и ставят под угрозу демократическое будущее Грузии.
МИД Украины резко отреагировал на репрессии в Грузии
Напомним, что причиной протестов стало решение грузинского правительства поставить на паузу движение в ЕС – решение, идущее вразрез со стремлениями большинства граждан. Эта ситуация, по мнению украинской стороны, напоминает события 2013 года в Украине, когда попытки "приостановить" евроинтеграцию привели к Революции Достоинства.
Особенно резко в Киеве отреагировали на заявления премьер-министра Грузии о том, что в стране не будет допущен "украинский сценарий". Украина указала на манипулятивность таких заявлений и сравнила действия грузинских властей с "белорусским сценарием".
Читайте на портале "Комментарии" — Решение грузинского правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС вызвало серьезную обеспокоенность в Европе. Собравшийся в Люксембурге Постоянный комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял декларацию, призывающую Тбилиси вернуться к европейским принципам и выполнить обязательства перед своими гражданами.
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