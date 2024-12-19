Миротворцы для Украины: что на самом деле в Европе думают об этой идее

Украина и европейские союзники обсуждают возможность размещения на линии фронта миротворцев после того, как будет заключено мировое соглашение.

В Украине хотят разместить миротворцев. Фото из открытых источников

The New York Times отмечает, что подлинной гарантией безопасности Владимир Зеленский видит членство Украины в НАТО, а не миротворческую миссию.

"Если мы говорим о контингенте, то нужно знать, сколько конкретно, что они будут делать и как будут отвечать, если будет агрессия со стороны России. Есть много для рассмотрения. Мы обсуждаем эту тему. Важно, что мы поднимаем эти вопросы", – сказал Владимир Зеленский.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно озвучивал идею размещения европейских войск в Украине. Его идею поддерживают Швеция и Италия.

Однако, пишет The New York Times, в других европейских столицах и руководстве ЕС и НАТО идею размещения миротворцев в Украине восприняли скептически.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока рано обсуждать план миротворцев, а вместо этого Запад должен сосредоточиться на усилении военной поддержки Украины. С ним согласилась верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, предостерегающая от попыток добиваться скорейшего мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и начал закрепляться в нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало что удается", — рассказал он.