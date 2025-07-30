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Мировые политики резко выступили против спикера Госдумы РФ Маитвиенко: что известно

В видеофрагменте, опубликованном Кондратюком, видно, как несколько десятков представителей делегаций покидают зал во время выступления Матвиенко.

30 июля 2025, 14:40
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Клименко Елена

Десятки участников проходящей в Женеве Всемирной конференции спикеров парламентов покинули зал во время выступления Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации РФ. Видео с этим демаршем обнародовала вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая принимает участие в мероприятии от украинской стороны.

Мировые политики резко выступили против спикера Госдумы РФ Маитвиенко: что известно

Фото: из открытых источников

На записи, опубликованной Кондратюком, видно, как несколько десятков представителей делегаций покидают зал в знак протеста против выступления российской делегации. Этот шаг участников был принят как символическая поддержка Украины и демонстрация солидарности с ее народом в борьбе против агрессии.

"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины!", — прокомментировала ситуацию Кондратюк.

Пока нет конкретной информации о том, какие именно делегации присоединились к выходу или остались в зале. В то же время, ранее в Верховной Раде выражали обеспокоенность по поводу присутствия российской делегации на конференции и призвали других участников не взаимодействовать с ней.

В частности, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что "место Матвиенко — на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск на мероприятие в Женеве считает "позорным" и не должен состояться.

Всемирная конференция глав парламентов проходит раз в пять лет. Это первое событие такого уровня, которое проходит после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как уже писал портал "Комментарии", главу Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, несмотря на санкции, пригласили на саммит женщин — глав парламентов в рамках мероприятий Всемирной конференции спикеров парламентов в Швейцарии. Используя возможность, высказала свою антиукраинскую позицию с европейской трибуны.



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