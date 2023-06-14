Миру представили работу первого в истории человечества беспилотного электрического парома

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TechXplore.



В Стокгольме заработал беспилотный электрический паром. Фото из открытых источников

Первый рейс автономного парома под названием MF Estelle, созданный компанией Torghatten, запустил старт систематических путешествий между островами Стокгольма.

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И хотя на борту, традиционно присутствующем капитан, в этом случае он выступает наблюдателем, готовым вмешаться в работу, по необходимости. В общем, современная автоматизация управления кораблем обеспечивает точную навигацию в движении и позволяет сократить вмешательство людей в модерн технологические процессы.

Как сообщают в издании, длительное тестирование высокотехнологичного транспорта подтвердило то, что система судна осведомлена об окружающей среде, подобно тому, как это делает капитан-человек.

По словам операционного менеджера компании Torghatten Эрика Нильссона, корабль оборудован комплексом датчиков, включая радар, ультразвуковые сонары, лазерные установки и камеры.

Благодаря оснащению есть возможность оперативно корректировать курс парома за доли секунды, приспосабливаясь к условиям плавания и преодолевая препятствия. Датчики в свою очередь записывают данные для обеспечения точного контроля курса судна, добавляет Нильссон.

Стоимость MF Estelle составляет около 1,6 миллиона долларов и вмещает в себя 30 пассажиров, имея при этом длину, — 10 метров. Стоимость проезда в одну сторону стоит 3 евро.

В компании планируют расширить производство таких кораблей, сделав их доступными для использования не только в Швеции, но и на международном уровне.

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