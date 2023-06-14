logo

BTC/USD

25974.42

ETH/USD

1747.36

LTC/USD

77.76

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Миру представили работу первого в истории человечества беспилотного электрического парома
commentss НОВОСТИ Все новости

Миру представили работу первого в истории человечества беспилотного электрического парома

В транспортной системе столицы Швеции в Стокгольме заработал беспилотный электрический паром. Судно стало удачным дебютным проектом мирового масштаба

сегодня, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TechXplore.

Миру представили работу первого в истории человечества беспилотного электрического парома

В Стокгольме заработал беспилотный электрический паром. Фото из открытых источников

Первый рейс автономного парома под названием MF Estelle, созданный компанией Torghatten, запустил старт систематических путешествий между островами Стокгольма.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


И хотя на борту, традиционно присутствующем капитан, в этом случае он выступает наблюдателем, готовым вмешаться в работу, по необходимости. В общем, современная автоматизация управления кораблем обеспечивает точную навигацию в движении и позволяет сократить вмешательство людей в модерн технологические процессы.

Как сообщают в издании, длительное тестирование высокотехнологичного транспорта подтвердило то, что система судна осведомлена об окружающей среде, подобно тому, как это делает капитан-человек.

По словам операционного менеджера компании Torghatten Эрика Нильссона, корабль оборудован комплексом датчиков, включая радар, ультразвуковые сонары, лазерные установки и камеры.

Благодаря оснащению есть возможность оперативно корректировать курс парома за доли секунды, приспосабливаясь к условиям плавания и преодолевая препятствия. Датчики в свою очередь записывают данные для обеспечения точного контроля курса судна, добавляет Нильссон.

Стоимость MF Estelle составляет около 1,6 миллиона долларов и вмещает в себя 30 пассажиров, имея при этом длину, — 10 метров. Стоимость проезда в одну сторону стоит 3 евро.

В компании планируют расширить производство таких кораблей, сделав их доступными для использования не только в Швеции, но и на международном уровне.

Читайте также на сайте "Комментарии", - На чем ездит Европа: самые популярные бренды. В каждой из европейских стран есть свой популярный бренд авто.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!