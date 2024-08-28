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Молдова ответила на обвинение России о транспортировке биологических образцов из Украины

Молдова опровергла российский фейк о транспортировке через Кишинев биологического оружия из Украины в США.

сегодня, 15:17
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Автор:
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Slava Kot

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов заявил, что Молдова принимает участие в транспортировке биологических материалов из Украины в США, а президент Мая Санду контролирует эту операцию. В МИД Молдовы ответили, что заявления России "чистая выдумка".

Молдова ответила на обвинение России о транспортировке биологических образцов из Украины

Россия распространяет фейки о биологическом оружии. Фото из открытых источников

27 августа Игорь Кириллов рассказал, что "США начали активно включать Молдову и Румынию в схемы транспортировки биоматериалов из Украины". По его словам, экспорт этих материалов на Запад осуществляют подконтрольные президентке Мае Санду логистические компании, а сама Молдова якобы является транзитным узлом.

На следующий день Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на российское заявление и назвали его "ложным и манипулятивным".

"Информация – чистая выдумка. Приписана Министерству обороны России и распространена несколькими российскими сайтами, она продолжает серию мистификаций, посредством которых российская пропаганда пытается продвигать идею о том, что Украина может использовать биологические образцы в будущем", — заявили в МИД Молдовы.

В Молдове указывают, что это очередная попытка России влиять на другие государства и население этих стран.

"Это фейки, направленные на создание путаницы и двусмысленности с целью дискредитации властей Молдовы и европейского пути нашей страны", — отметили в дипломатическом ведомстве.

Также МИД Молдовы отметил, что страна соблюдает международные правила по запрету распространения биологического оружия.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Россия обвинила Молдову в размещении украинских F-16. В Кишиневе ответили.

Также "Комментарии" писали о том, что Молдова ощутила последствия российского массированного удара по Украине.



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Источник: https://newsmaker.md/ro/moscova-sustine-ca-prin-moldova-se-transporta-probe-biologice-din-ucraina-spre-occident-guvernul-pura-fictiune/
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