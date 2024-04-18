Армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз России, Ирана и Северной Кореи.

В Европе молодежь не хочет служить в армии. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

В то же время, отмечает издание, диктаторские страны, в частности, Иран, Северная Корея и Россия, вдвое увеличили свои армии.

Издание отмечает, что одна из причин, почему армии Европы не могут набрать достаточное количество военных, состоит в том, что европейская молодежь ориентирована на карьеру и не хочет поступать на службу.

В либеральных обществах значительные слои населения стали воспринимать службу в армии как чью-то работу и испытывают отчужденность к вооруженным силам, пишет The Economist.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".