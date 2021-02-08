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Мужчина напечатал деньги на принтере ради похода к проститутке

Проститутка не увидела разницы между настоящими и напечатанными на принтере купюрами, которые ей дал один клиент

сегодня, 09:25
Автор:

Кириєнко Анна

В Швейцарии мужчина изготовил фальшивые деньги, чтобы получить услуги секс-работницы. Об этом сообщает издание Local.

Мужчина напечатал деньги на принтере ради похода к проститутке

В Швейцарии секс-работница предоставляла свои услуги за фальшивые деньги. Фото: informator.press

Гражданин напечатал две тысячи евро (66 500 грн) на принтере и отдал их проститутке за предоставленные ею услуги.

Обман обнаружился, когда проститутка решила положить деньги на банковскую карту, однако банкомат не хотел принимать купюры. Тогда она начала волноваться. Женщина подробно рассмотрела деньги и поняла, что они выглядят подозрительно.

Секс-работница обратилась в полицию. Оказалось, что деньги действительно не настоящие.

Правоохранители отметили, что купюры были подделаны очень неумело. Однако женщина не заметила ничего странного, поскольку в квартире, в которой с ней расплачивался 50-летний фальшивомонетчик, было темно.

Сообщается, что на деньгах не было даже водяных знаков. Как позже установилось, гражданин печатал их дома на обычном струйном принтере.

В результате, суд признал мужчину виновным в мошенничестве, изготовлении поддельных денег и их использовании. Гражданина приговорили к трем годам условного заключения.

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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/08/money_money/
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