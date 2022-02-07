На базу не вернулся: в Исландии разыскали пропавший самолет с туристами

В Исландии разыскали пропавших туристов и пилота. Поиски начались в четверг, 3 февраля, после того, как самолет не вернулся на базу. Об этом сообщает Euronews.



Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что туристический самолет Cessna C172 с пассажирами вылетел в обзорный тур, однако разбился. Приблизительное место падения — национальный парк Тингвеллир, расположенный в 50 километрах от Рейкьявика. Связь с бортом была через час после вылета из аэропорта Рейкьявика. Диспетчеры не получали сигналы о чрезвычайной ситуации от пилота. Однако на связь он больше не вышел. Сообщается, что путешествие должно было длиться не больше двух часов.

В поисках борта были задействованы более пятисот работников поисково-спасательной службы Исландии, местные водолазы, два вертолета береговой охраны.



Поисковая операция завершена в пятницу, 4 февраля. Спасатели обнаружили тела погибших туристов из США, Нидерландов и Бельгии и пилота самолета Cessna C172. Известно, что самолет упал в озеро Тингваллават. Водолазы обнаружили в воде четыре трупа.

По данным береговой охраны, самолет был найден примерно в 50 км к востоку от столицы Рейкьявика. Известно, что 39-летний пилот самолета считался одним из самых выдающихся авиаторов Исландии.

Как сообщал портал "Комментарии", в Исландии не знают, куда девать деньги. Пенсионная система в Исландии имеет объем ресурсов, равный 200% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В правительстве вполне серьезно рассматривают идею о том, чтобы компании, управляющие пенсионными сбережениями исландцев, могли вкладывать средства в бизнес за границей.

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