На фоне слухов о сокращении военного присутствия лидеры Европы срочно обратились к США

Европейцы просят США заблаговременно согласовывать любые планы по сокращению военного присутствия на континенте, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО. Об этом говорится в материал информагентства "Bloomberg".

Сокращение военного присутствия США в Европе

Ссылаясь на информацию, полученную от источников, агентство отмечает, что в Европе уже осознали, что администрация президента Дональда Трампа, скорее всего, примет решение о выводе части американских войск из некоторых стран Восточной Европы.

Согласно информации собеседников Bloomberg, европейцы волнуются, что из-за непредсказуемых изменений, вызванных Трампом, они могут не быть предупреждены заранее о таких решениях, а узнают о выводе тысяч американских военных только через СМИ.

Европейские страны хотят, чтобы США обязались заранее сообщать о любых планах по выводу войск.

Дипломаты отметили, что главный месседж для США заключается в том, что союзникам нужно время для подготовки к сокращению американского присутствия.

В то же время европейские чиновники ведут диалог с Вашингтоном, пытаясь убедить союзников в важности их военного присутствия в Европе.

Один высокопоставленный чиновник заявил, что европейцы хотят донести до США, что американские войска на континенте создают политическую силу.

Хотя точное количество военных и места, которые будут затронуты планируемым выводом, еще не известны, источники указывают на возможность вывода до 20 тысяч американских военных, которые были направлены в Восточную Европу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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