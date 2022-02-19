На пароме Греция-Италия произошел большой пожар: десяток человек пропали без вести

Двенадцать человек до сих пор считаются пропавшими без вести после того, как пламя охватило паром, направлявшийся из Греции в Италию рано утром в пятницу, -сообщили представители греческих властей в субботу, когда пожарные боролись за контроль над пламенем, пишет Е kathimerini.

На греческом пароме произошел пожар (фото из открытых источников)

Столбы дыма, которые все еще вырывались из Euroferry Olympia под итальянским флагом, показали в кадрах по греческому государственному телевидению.

В общей сложности 241 пассажир и 51 член экипажа находились на борту, когда в пятницу вспыхнуло пламя, и спасательные суда уже переместили большинство из них на остров Корфу.

Греческая береговая охрана сообщила, что 280 человек были спасены, но двенадцать человек все еще считаются пропавшими без вести из 183-метрового парома, который загорелся недалеко от острова Корфу по дороге из Игуменицы, порта на западе Греции, в Италию.

По данным греческой береговой охраны, пропавшие пассажиры были из Болгарии, Греции, Турции и Литвы.

"Огонь все еще горит, и пожарные суда пытаются потушить его", – сказал министр судоходства Яннис Плакиотакис телеканалу Skai в субботу.

Аэрофотосъемка, опубликованная греческой береговой охраной в пятницу, показала ряды сожженных грузовиков на почерневшей палубе после того, как пламя охватило судно, принадлежащее Grimaldi Lines.

Поздним вечером в пятницу греческие экипажи спасли двух человек, болгарина и гражданина Афганистана, которых не было в официальном списке пропавших без вести. Они были доставлены в больницу Корфу, говорится в заявлении компании.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что на борту находились 127 граждан страны.

"Я приезжал и ездил так много лет, но никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией", — сказал 50-летний греческий водитель грузовика Гиоргос Парлатзас, эвакуированный с корабля, в отель на Корфу.

Паром перевозил 153 автомобиля, сообщил Grimaldi Lines.

Причина пожара расследуется, и у власти будут больше доказательств, как только корабль будет стоять в безопасном месте, сказал Плакиотакис.

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