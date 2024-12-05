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На саммите ОБСЕ организовали бойкот для главы МИД РФ Лаврова

Демарш на саммите ОБСЕ на Мальте организовал для главы МИД РФ Сергей Лавров.

5 декабря 2024, 14:15
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Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал под бойкот на саммите ОБСЕ. Во время выступления главного российского дипломата глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал заседания. Этот шаг также повторил ряд представителей других делегаций.

На саммите ОБСЕ организовали бойкот для главы МИД РФ Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

5-6 декабря в столице Мальты проходит встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. На дипломатическом саммите также присутствует российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако, выступление главы МИД РФ другие дипломаты решили проигнорировать и покинули зал заседания.

Одним из первых зал оставил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который во время своего выступления в ОБСЕ Сибига назвал Лаврова военным преступником. Позже к демаршу российского дипломата присоединились представители делегаций Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, покинувшие зал перед выступлением Сергей Лаврова.

Посмотреть бойкот главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ можно на видео ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Мальта унизила спикерку МИД РФ Марию Захарову. Перед вылетом на встречу Совета министров иностранных дел ОБСЕ европейская страна отменила визу для российской дипломатки. Захарова назвала такой шаг Мальты "происками западной гидры", а Сергей Лавров заявил о "надругательстве над функциями главы ОБСЕ".

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который заявил, что страны Запада изменили позицию по отношению к Украине. По его словам, теперь Запад поддерживает лишь частичное вступление Украины в НАТО.



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