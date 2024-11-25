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Над Украиной нависла угроза из Румынии

Не только выборы в США могут отразиться на поддержке Украины, угрожающая ситуация и в Румынии

сегодня, 19:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президентские выборы в Румынии могут оказать серьезное влияние на поддержку Украины со стороны западных лидеров. Это связано с популярностью ультраправого кандидата Калина Георгеску, выступающего критиком НАТО и получившего наибольшее количество голосов в первом туре.

Над Украиной нависла угроза из Румынии

Выборы в Румынии (фото из открытых источников)

По данным Sky News, после подсчета 99,9% голосов Георгеску получил 22,9%, оставив позади правоцентристку Елену Ласкони, получившую 19,16%. Во втором туре именно эти два кандидата будут бороться за президентское кресло. Отмечается, что накануне выборов у Георгеску было лишь около 5% поддержки, и такое расхождение между прогнозами и реальными результатами стало беспрецедентным для Румынии за последние 34 года.

Победа Георгеску может привести к существенным изменениям во внешней политике Румынии. Как президент он получит контроль над оборонным бюджетом страны, от которого в значительной степени зависит объем помощи Украине. Георгеску неоднократно заявлял, что поддержку Украине следует прекратить, а также высказывался против НАТО, утверждая, что этот альянс не может обеспечить реальную защиту.

Кроме того, Георгеску выражал симпатии к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, называя его "настоящим лидером", и восхищался премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, известным своим критическим отношением к ЕС и поддержкой идей национального суверенитета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Молдова "мощно" ответила России из-за вмешательства в выборы и падения дронов. Внешнеполитическое ведомство Молдовы вручило новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за российского вмешательства в выборы и падения двух российских беспилотников, обломки которых на днях были найдены в районах страны.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-zelenskyy-live-sky-news-12541713?postid=8676076#liveblog-body
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