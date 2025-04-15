Сможет ли Европа реализовать амбициозный план перевооружения, выясняла директор проекта "Новая Украина" Института прогрессивной политики Тамара Якоби.

Европа хочет перевооружиться. Фото из открытых источников

Экс-премьер-министр Литвы, европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс напомнил, как в 1930-х годах в США было мало резервов живой силы и оружия. Оружейная индустрия страны была ослаблена годами недостаточного инвестирования. Но 32-й президент США Франклин Д. Рузвельт решил изменить это, начав историческое наращивание оборонного потенциала, известное как "Программа победы".

Отмечается, что Андрюс Кубилюс – один из архитекторов новой амбициозной стратегии перевооружения Европейского Союза ReArm Europe Plan/Readiness 2030, которую в марте одобрили 26 из 27 глав государств континента. Экс-премьер-министр Литвы считает, что ситуация в Европе сейчас похожа на то, что происходило из США в 1930-х годах.

Кубилюс подчеркнул, что при нынешнем положении дел Россия может выработать за три месяца больше оружия, чем все страны-члены НАТО за год. Он добавил, что если план ReArm будет одобрен всеми членами ЕС, он может высвободить до 800 млрд евро на оборонные расходы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе. Статую ему подарил американский бизнесмен Энтони Константино. Памятник Дональду Трампу установили вблизи поля гольфа на территории его резиденции Мар-а-Лаго. Подарок американскому президенту сделал предприниматель и давний сторонник действующего президента США Энтони Константино, член клуба Трампа. Статуя получила название "Монумент неповиновения".