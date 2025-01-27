Наказание за жесткие репрессии: ЕС поставил на паузу безвиз для грузинских политиков и дипломатов

27 января Совет Европейского Союза принял решение приостановить часть соглашения между ЕС и Грузией по упрощенному визовому режиму для грузинских дипломатов и официальных лиц. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

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"Основные принципы ЕС включают фундаментальные права и демократические ценности. Представители государств, игнорирующих эти принципы, не должны иметь преимуществ в доступе к ЕС", — отмечено в пресс-релизе.

Данное решение явилось реакцией на принятие в Грузии в 2024 году "Закона о прозрачности иностранного влияния" и пакета законов, связанных с "семейными ценностями и защитой несовершеннолетних", сообщает Совет ЕС.

"ЕС считает, что эти законы подрывают основные права граждан Грузии, в частности, свободу ассоциаций, свободу выражения взглядов, право на конфиденциальность и участие в общественной жизни, а также способствуют дискриминации и стигматизации", — говорится в заявлении.

Решение также является ответом на жестокие репрессии, примененные грузинскими властями против мирных протестующих, политиков и независимых медиа после того, как правительство заявило 28 ноября 2024 года, что не начнет переговоры с ЕС до 2028 года. В то же время, Совет ЕС сообщил, что для граждан Грузии, имеющих обычные паспорта, безвизовый режим для краткосрочных поездок в ЕС сохраняется.

Напомним, что в ноябре 2024 года Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от любых европейских грантов до сих пор. Протесты в Грузии, вызванные этим заявлением, продолжались несколько недель, однако власти применили силу против протестующих. Позже премьер-министр заявил, что процесс евроинтеграции продолжается, и он готов подписать соглашение о вступлении в ЕС в любой момент, если такое предложение будет предоставлено.

Портал "Комментарии" уже писал, что санкции, вводимые Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом против грузинских политиков, не имеют реальной силы и вызывают возмущение среди общественности, заявил в эфире Freedom журналист издания "Эхо Кавказа" Тенгиз Аблотия.