logo

BTC/USD

116137

ETH/USD

4628.3

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Наконец-то признались: европейцы умывают руки с гарантиями безопасности для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Наконец-то признались: европейцы умывают руки с гарантиями безопасности для Украины

Украине остается только один выход – в кратчайшие сроки лишить РФ ресурсов для войны, чтобы военные контингенты не понадобились

15 сентября 2025, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский честно констатировал ситуацию: "Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности — мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу во всех". Комментируя ситуацию, политический эксперт Алексей Голобуцкий горит, что все это подталкивает нас к не очень оптимистичным выводам.

Наконец-то признались: европейцы умывают руки с гарантиями безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, что как бы мы ни относились к Польше. Но действующий глава МИД прав. В европейских государствах ни одна власть не готова требовать у собственных граждан отдать жизнь на дальних границах Европы, в сотнях километров от своей границы, чтобы предотвратить новую масштабную оккупацию Москвой, а украинцев на всех и все не хватит. Даже как нас будут качественно обеспечивать всем, от разведданных до взрывчатки и высокотехнологичных решений, будут предоставлять вне собственного правового поля, как теперь Дания ради завода ракетного топлива, свои территории для срочных вооруженных производств.

"Вывод, конечно, не "сдаться России сразу, потому что все равно не выстоим". А "искать достаточно масштабные и оперативные инструменты толкования агрессивного соседа, чтобы в кратчайшие сроки лишить его ресурсов для войны, чтобы военные контингенты не понадобились". Ибо "гарантии безопасности" в обсуждаемом формате – фикция, о которой все знают, что это фикция", – прокомментировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Радослав Сикорский призвал отказаться от термина "гарантии безопасности" для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения. Пока об этих гарантиях договаривается "коалиция решительных". Такое заявление на ежегодной встрече немецких послов в Берлине сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости