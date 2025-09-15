Наконец-то признались: европейцы умывают руки с гарантиями безопасности для Украины

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский честно констатировал ситуацию: "Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности — мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу во всех". Комментируя ситуацию, политический эксперт Алексей Голобуцкий горит, что все это подталкивает нас к не очень оптимистичным выводам.
Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников
Политолог отмечает, что как бы мы ни относились к Польше. Но действующий глава МИД прав. В европейских государствах ни одна власть не готова требовать у собственных граждан отдать жизнь на дальних границах Европы, в сотнях километров от своей границы, чтобы предотвратить новую масштабную оккупацию Москвой, а украинцев на всех и все не хватит. Даже как нас будут качественно обеспечивать всем, от разведданных до взрывчатки и высокотехнологичных решений, будут предоставлять вне собственного правового поля, как теперь Дания ради завода ракетного топлива, свои территории для срочных вооруженных производств.
