НАТО может отправить десятки тысяч солдат в Латвию: какая причина

Как известно из заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у НАТО есть возможность направить в Латвию, граничащую с Беларусью, своих солдат. Причина такого решения – вероятность обострения ситуации на границах из-за мигрантов. Об этом пишет OBOZREVATEL.

НАТО следит за ситуацией на границе с Беларусью, фото из открытых источников

По словам генсека, Альянс предоставит европейской стране военную помощь в виде подкрепления — 40 тысяч военных для защиты границ от двигающихся из Беларуси нелегальных мигрантов.



Напомним, что 29 ноября Йенс Столтенберг встречался с президентом Латвии Эгилом Левитсом. Также генсек подчеркнул, что войска НАТО будут присутствовать в регионе, чтобы контролировать ситуацию на границах с Беларусью и не допускать эскалации конфликта.



Кроме того, Североатлантический союз продолжает расширять общую систему обороны. Боевые группы войск НАТО уже находятся на территориях Польши и стран Балтии. Столтенберг добавил, что сейчас ситуация в районе Балтийского моря находится под контролем и войска Альянса вместе с союзниками проводят учения для предотвращения внешних угроз.

Как сообщал портал "Комментарии", экономический эксперт считает, что мигранты должны быть расселены по домам европейских чиновников. По мнению эксперта, военный конфликт будет нарастать, ведь Белоруссии тоже не нужны мигранты, чтобы их кормить и предоставлять им убежище.



Также мы писали, что ЕС и НАТО выступили единым фронтом в вопросах Украины и Белоруссии. Урсула фон дер Ляйен, и Йенс Столтенберг заявили о совместных вызовах на восточных границах Западной Европы. Поэтому планируют проводить и дальше регулярные учения и бороться с дезинформацией.





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