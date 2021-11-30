logo

BTC/USD

56458.75

ETH/USD

4410.69

LTC/USD

200.63

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа НАТО может отправить десятки тысяч солдат в Латвию: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО может отправить десятки тысяч солдат в Латвию: какая причина

Альянс готов предоставлять войска для защиты европейских стран

сегодня, 10:21
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Как известно из заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у НАТО есть возможность направить в Латвию, граничащую с Беларусью, своих солдат. Причина такого решения – вероятность обострения ситуации на границах из-за мигрантов. Об этом пишет OBOZREVATEL.

НАТО может отправить десятки тысяч солдат в Латвию: какая причина

НАТО следит за ситуацией на границе с Беларусью, фото из открытых источников

По словам генсека, Альянс предоставит европейской стране военную помощь в виде подкрепления — 40 тысяч военных для защиты границ от двигающихся из Беларуси нелегальных мигрантов.

Напомним, что 29 ноября Йенс Столтенберг встречался с президентом Латвии Эгилом Левитсом. Также генсек подчеркнул, что войска НАТО будут присутствовать в регионе, чтобы контролировать ситуацию на границах с Беларусью и не допускать эскалации конфликта.

Кроме того, Североатлантический союз продолжает расширять общую систему обороны. Боевые группы войск НАТО уже находятся на территориях Польши и стран Балтии. Столтенберг добавил, что сейчас ситуация в районе Балтийского моря находится под контролем и войска Альянса вместе с союзниками проводят учения для предотвращения внешних угроз.

Как сообщал портал "Комментарии", экономический эксперт считает, что мигранты должны быть расселены по домам европейских чиновников. По мнению эксперта, военный конфликт будет нарастать, ведь Белоруссии тоже не нужны мигранты, чтобы их кормить и предоставлять им убежище.

Также мы писали, что ЕС и НАТО выступили единым фронтом в вопросах Украины и Белоруссии. Урсула фон дер Ляйен, и Йенс Столтенберг заявили о совместных вызовах на восточных границах Западной Европы. Поэтому планируют проводить и дальше регулярные учения и бороться с дезинформацией.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/stoltenberg-zayavil-chto-v-latviyu-mogut-perebrosit-bolee-40-tyis-soldat-nato-nazvana-prichina.htm?_gl=1*19zexk*_ga*MTM3MTgwMzcyOS4xNjI4Njc3NDM0*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODI1NzkxMS40NS4xLjE2MzgyNTgwNzIuMA..
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!