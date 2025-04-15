Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о своем намерении совершить поездку в Москву 9 мая, несмотря на поступающие от Европейского Союза предупреждения. Об этом сообщает издание Dennik Postoj. Фицо подчеркнул, что никто не имеет полномочий определять, куда ему следует ехать.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

В своем заявлении политик также провел историческую аналогию с событиями 1939 года, в то же время акцентировав на том, что сейчас уже 2025 год, намекая на изменение исторического контекста.

"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас (главы дипломатии ЕС Каи Каллас – ред.) – это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", — заявил Фицо.

Кроме этого, премьер Словакии выступил с критикой в адрес Европейского Союза, отметив важность переосмысления понятия демократии. По его словам, действия западных стран в таких государствах, как Румыния, Франция, Грузия и Сербия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо не осудил российский удар по Сумам . В Вербное воскресенье российские войска нанесли удар по Сумам, в результате которого погибли 35 человек. Мировые лидеры осудили российского диктатора Владимира Путина. Однако некоторые европейские топ-чиновники решили отмолчаться.

Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не упомянул Россию в своем осуждении удара по Сумам, унесшего жизни по меньшей мере 35 гражданских украинцев. Такие слова прозвучали на брифинге Фицо в словацком городе Кошице 14 апреля, пишет "Европейская правда". Журналисты поинтересовались мнением Роберта Фицо по поводу удара РФ по Сумам, поскольку он не комментировал его в воскресенье.