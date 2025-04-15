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"Не 1939 год": Фицо сделал новое заявление о своем визите на парад Путина 9 мая

14 апреля главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас призвала европейских лидеров воздержаться от участия в параде 9 мая в Москве.

сегодня, 20:52
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Лиля Воробьева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о своем намерении совершить поездку в Москву 9 мая, несмотря на поступающие от Европейского Союза предупреждения. Об этом сообщает издание Dennik Postoj. Фицо подчеркнул, что никто не имеет полномочий определять, куда ему следует ехать.

"Не 1939 год": Фицо сделал новое заявление о своем визите на парад Путина 9 мая

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

В своем заявлении политик также провел историческую аналогию с событиями 1939 года, в то же время акцентировав на том, что сейчас уже 2025 год, намекая на изменение исторического контекста.

"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас (главы дипломатии ЕС Каи Каллас – ред.) – это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", — заявил Фицо.

Кроме этого, премьер Словакии выступил с критикой в адрес Европейского Союза, отметив важность переосмысления понятия демократии. По его словам, действия западных стран в таких государствах, как Румыния, Франция, Грузия и Сербия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо не осудил российский удар по Сумам . В Вербное воскресенье российские войска нанесли удар по Сумам, в результате которого погибли 35 человек. Мировые лидеры осудили российского диктатора Владимира Путина. Однако некоторые европейские топ-чиновники решили отмолчаться.

Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не упомянул Россию в своем осуждении удара по Сумам, унесшего жизни по меньшей мере 35 гражданских украинцев. Такие слова прозвучали на брифинге Фицо в словацком городе Кошице 14 апреля, пишет "Европейская правда". Журналисты поинтересовались мнением Роберта Фицо по поводу удара РФ по Сумам, поскольку он не комментировал его в воскресенье.



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Источник: https://www.postoj.sk/173947/dnes-treba-vediet
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