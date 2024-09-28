В Европе спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война в Украине

Война в Украине может продолжаться десятилетиями и завершится корейским сценарием, считает президент Сербии Александр Вучич.

Президент Сербии прокомментировал войну в Украине. Фото из открытых источников

По мнению сербского президента, в Украине с большой вероятностью будет реализован корейский сценарий мирного урегулирования, а до наступления мира будут проходить ожесточенные бои "за каждое украинское село".

Он убежден, что в дальнейшем российско-украинский конфликт не будет разрешен в течение 10, 20 или даже 30 лет.

"Глупо недооценивать российскую армию и экономику, которая не испытала последствий от санкций", — сказал Александр Вучич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower. При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад. "Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали плана победы", — сказал Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики планируют в ближайшие дни усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг накапливает личный состав и технику в районе Приютного. "Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов. Мы наблюдаем тенденцию, что количество штурмов будет увеличиваться. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", — заявил Владислав Волошин.