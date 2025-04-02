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Не Орбан и Фицо: Вучич намекнул, что еще два мировых лидера вели тайные переговоры с Путиным

Александр Вучич подтвердил, что действительно собирается в Путин на 9 мая

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

По меньшей мере, два мировых лидера непублично вели тайные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Первыми в память сразу приходят премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, однако не только они. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил президент Сербии Александар Вучич.

Не Орбан и Фицо: Вучич намекнул, что еще два мировых лидера вели тайные переговоры с Путиным

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

Сам Вучич утверждает, что не виделся с Путиным больше трех лет, но подтвердил, что действительно собирается посетить Москву 9 мая.

Читайте на портале "Комментарии" — чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее предполагают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в течение ближайших нескольких месяцев. Это привело к разработке новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

В публикации говорится, что в команде Трампа с оптимизмом начинали работу над тем, чтобы сначала можно было достичь перемирия, а затем и устойчивого мира. Расчет был на то, чтобы к апрелю или маю наступило перемирие, а следующие месяцы удалось уже заключить длительный мир. Однако, говорят американские чиновники, ни одна из этих целей пока не кажется реалистичной в ближайшей перспективе, что повышает риск затяжной войны и необходимость дополнительной поддержки военных операций Украины со стороны Запада.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев отправляется в Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом стало известно изданию CNN, ссылающемуся на собственные источники.




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