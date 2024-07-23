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Не только Китай: кто в списке основных покупателей российского газа

По информации Bloomberg, Европа все еще входит в список основных покупателей российского газа

сегодня, 11:57
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Кравцев Сергей

Европа все еще борется с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного российского газа. Эта ситуация отражает как успехи, так и неудачи Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Не только Китай: кто в списке основных покупателей российского газа

Российский газ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что даже после многих раундов международных санкций Россия все еще поставляет значительные объемы газа в отдельные европейские страны. А в этом году объемы поставок фактически увеличились. В то же время Москва не заключила никаких новых соглашений, чтобы ускорить рост продаж в Китай.

Согласно расчетам "Bloomberg" на основе потоков через Украину и газопровод "Турецкий поток", с января по июнь объем поставок клиентам в Европе достиг 14,6 миллиарда куб. м. Это значительно меньше, чем годовой объем продаж примерно от 130 до 175 миллиардов куб. м в регион, который наблюдался до полномасштабной войны. Однако это сопоставимо с 15,2 миллиардами кубометров, которые российский газовый гигант отправил в Китай с начала этого года.

В расчете на месяц до 2024 года Европа и Китай поочередно стали крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа. После вторжения большинство стран Евросоюза искали альтернативы российскому газу. Сейчас Норвегия поставляет 30% газа блока. Но для некоторых стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию, "Газпром" остается критически важным и растущим источником. В первом полугодии поставки по трубопроводам в регион выросли более чем на 26%, если сравнивать с данными годичной давности.

По словам журналистов, существует риск продолжения этих потоков. В конце 2024 года заканчиваются контракт на транзит российского газа через Украину, но европейские чиновники ведут переговоры, чтобы сохранить поставки.

В материале говорится, что Россия годами заявляла, что планирует расширить продажи в Китай. Однако в обозримом будущем эта азиатская страна не приблизится к размеру европейского рынка "Газпрома", который был до вторжения. К тому же средние цены на восточный экспорт значительно ниже.

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