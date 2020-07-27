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Главная Новости Мир Европа Не выжил никто: в Альпах произошла авиакатастрофа
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Не выжил никто: в Альпах произошла авиакатастрофа

В полицию Швейцарии позвонил очевидец и сообщил о том, что видит падающий самолет

сегодня, 15:04 comments633
Автор:

Елена Волкова
Не выжил никто: в Альпах произошла авиакатастрофа

Вчера в Швейцарии произошла авиакатастрофа. Как сообщает издание The Local, легкомоторный самолет, находясь в Альпах на высоте более 3000 метров, потерпел крушение. Погибло четыре человека.

По информации местной полиции, катастрофа произошла в южном швейцарском кантоне Вале. Около полудня им позвонил очевидец и  сообщил о том, что видит падающий самолет. Через время копам сообщили и место крушение, откуда шел дым. Спасатели и правоохранители прибыли туда на вертолете. Увы, помощь оказывать не потребовалось: двое швейцарцев и два австрийца уже были мертвы. Позже выяснилось, что самолет взлетел в Берне и должен был туда же вернуться. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня утром в Токио совершил экстренную посадку Boeing 747, в который попала молния. Известно, что грузовое судно компании Japan Cargo Airlines направлялось на Аляску, однако во фюзеляж попала молния. ЧП произошло на высоте 6 700 метров уже через 20 минут полета, поэтому пилоты приняли решение об экстренной посадке. На борту Boeing 747 находилось пять человек. К счастью, никто из них не пострадал. Впрочем, авиакомпания понесла урон: там уже занялись подсчетом убытков и анализом повреждений борта.


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