Нидерланды намекнули, к каким изменениям готовится Европа из-за Трампа

Европа находится "в начале новой эры" и должна научиться полагаться на себя. Континент должен реалистично отреагировать новую политику президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает "Reuters".

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. Фото: из открытых источников

Возражения Велдкампа появились после того, как Фридрих Мерц, победитель выборов в Германии, усомнился в том, сохранится ли НАТО в "нынешнем виде" к июню, и заявил, что Европа должна быстро создать независимый оборонный потенциал.

"Эпоха, начавшаяся с падением Берлинской стены, теперь закончилась", — сказал Вельдкамп, отвечая на вопрос о высказываниях вероятного следующего канцлера Германии, прибыв на встречу министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе.

"Как европейцы, мы должны объединиться не только в рамках ЕС, но и с британцами, норвежцами и другими странами, которые хотят участвовать, чтобы противостоять новым вызовам, которые нам бросает, в том числе Трамп", — сказал он.

Европейские чиновники были озадачены решением Трампа провести переговоры с Россией о прекращении войны против Украины, отвергнув как Киев, так и Европу, а также предупреждением его администрации о том, что Соединенные Штаты больше не сосредоточены на безопасности Европы в первую очередь.

"Мы все превратились в голлистов", — сказал Вельдкамп, имея в виду бывшего президента Франции Шарля де Голля.

Глава МИД Нидерландов пояснил, это означает, что мы привержены нашим трансатлантическим отношениям, но с реалистичными ожиданиями относительно того, что это значит.

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