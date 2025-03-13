Новое оружие для ВСУ: что передаст Финляндия

Министр обороны Антти Хяккянен объявил о предоставлении очередного уже 28-го пакета военной помощи на сумму около 200 миллионов евро. Главный акцент сделан на артиллерийских боеприпасах, играющих ключевую роль в поле боя. Детали поставок остаются засекреченными, однако известно, что Хельсинки имеет четкую стратегию поддержки Киева.

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Что известно о новом пакете помощи

Общая стоимость: 200 млн евро (217 млн долларов)

Основной компонент: артиллерийские боеприпасы

Другие детали: не разглашаются из соображений безопасности

Министр Антти Хяккянен подчеркнул, что Финляндия демонстрирует единство в вопросе поддержки Украины:

"Также ценно, что нам удалось объединить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки", — подчеркнул министр.

В рамках новой помощи Финляндия также отмечает важность сочетания военной поддержки с усилением собственной безопасности. Это стало возможным благодаря специальной программе промышленной поддержки, позволяющей укрепить внутреннюю обороноспособность страны, одновременно предоставляя Украине необходимые материалы. Министр добавил, что важно не только помогать Украине, но и поддерживать свою страну в условиях глобальной нестабильности.

Кроме того, во время встречи Министров обороны Финляндии и Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества. Этот документ стал важным шагом к углублению двустороннего сотрудничества между двумя странами в таких направлениях как обмен информацией, исследования и инновации, а также производство амуниции и оборонной техники. Министр обороны Финляндии подчеркнул, что это партнерство не одностороннее, а взаимовыгодное, направленное на укрепление оборонных возможностей обеих стран.

Относительно 28-го пакета помощи Финляндия также отметила важность артиллерийских боеприпасов, поскольку именно в них сегодня существует большая потребность в связи с интенсивностью боевых действий в Украине. Финское правительство рассматривает оказание военной помощи как важную часть своей стратегии поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, отмечая, что именно такой подход крайне важен для стабильности в Европе в целом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз готовит пакет около 20 миллиардов евро дополнительной военной поддержки для Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию лица, знакомого с этим вопросом, поскольку блок пытается получить помощь Киеву вопреки стремлению президента Дональда Трампа добиться быстрого мирного урегулирования с Россией.