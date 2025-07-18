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О коммунизме в Чехии теперь лучше не вспоминать: какое решение приняли власти страны

В Чехии ввели запрет на пропаганду коммунистической идеологии

18 июля 2025, 13:03
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Кравцев Сергей

Президент Чехии Петер Павел подписал закон, который приравнивает пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euroactiv".

О коммунизме в Чехии теперь лучше не вспоминать: какое решение приняли власти страны

В Чехии запретили пропаганду коммунизма. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что новый закон вносит правку в Уголовный кодекс Чехии, которая криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее на один уровень с нацистской пропагандой.

Обновленное законодательство вводит наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет для любого, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти".

Это изменение произошло после призывов чешских исторических учреждений, включая Институт изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считают правовым дисбалансом.

Стоит напомнить, что Россия в последнее время систематически использует риторику борьбы с "нацизмом", как инструмент пропаганды для оправдания своих агрессивных действий против других стран. В случае с Украиной российские власти с начала 2014 года активно распространяли тезис о якобы "нацистском режиме" в Киеве.

Тактика, в частности, направлена не только на внутреннюю аудиторию России, но и на международное сообщество, пытаясь дискредитировать Украину в глазах других стран. На самом деле такие обвинения являются безосновательными и имеют целью отвлечь внимание от империалистических амбиций страны-террориста и нарушений международного права.

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