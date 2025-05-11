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Обсуждение мира в Украине: стало известно к какому необычному шагу прибегнул Макрон в отношении Трампа

Трамп, взял трубку от Макрона, несмотря на ранний час в США, – там не было еще и семь часов утра

сегодня, 17:40
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Лиля Воробьева

Обсуждение мира в Украине: стало известно к какому необычному шагу прибегнул Макрон в отношении Трампа

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Макрон позвонил Трампу из Киева: обсудили общие требования к Кремлю

Во время визита в Киев 10 мая президент Франции Эмманюэль Макрон совершил утренний звонок лидеру США Дональду Трампу, чтобы обсудить согласованную позицию по поводу требований к Кремлю о прекращении огня. Об этом сообщает Politico, а также сам французский президент в соцсети X.

По информации издания, звонок состоялся во время трехчасовой встречи европейских лидеров в Мариинском дворце. Тогда Макрон предложил позвонить по телефону Трампу лично. Он набрал американского коллегу прямо со своего мобильного телефона, чтобы проинформировать о ходе переговоров.

В видео, которое Макрон обнародовал в своем официальном аккаунте, виден момент звонка, где он обращается к собеседнику: "Хэллоу, Дональд!".

Трамп взял трубку, несмотря на очень раннее время в США – на тот момент еще не было 7 утра. Он внимательно выслушал изложенные инициативы европейских лидеров и согласился поддержать их требования по перемирию.

О содержании телефонного разговора Politico сообщили двое осведомленных должностных лиц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон разгадал замысел Путина по поводу прямых переговоров . Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Украиной. В частности, он отметил, что это можно считать началом, однако этот шаг требует дальнейших действий со стороны российского руководства.

Как сообщает AFP, во время общения с прессой в Перемышле, куда он прибыл после визита в Киев, Макрон назвал предложение Путина "первым шагом, но недостаточным". По его мнению, безусловное прекращение огня должно предшествовать переговорам, ведь Путин пытается выиграть время.




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Источник: https://www.politico.eu/article/european-leaders-win-trumps-support-to-pressure-putin-into-unconditional-ceasefire/
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