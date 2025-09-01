logo

Одна из стран ЕС отказалась предоставить Украине военные гарантии
commentss НОВОСТИ Все новости

Одна из стран ЕС отказалась предоставить Украине военные гарантии

Греция не будет оказывать Украине военные гарантии безопасности, но продолжит дипломатическую, гуманитарную и финансовую поддержку.

1 сентября 2025, 23:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Греция не намерена предоставлять Украине военные гарантии безопасности, однако и дальше будет поддерживать Киев в дипломатическом, гуманитарном и финансовом измерениях.

Одна из стран ЕС отказалась предоставить Украине военные гарантии

Греция (фото из открытых источников)

Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис в интервью изданию Real News.

По его словам, последняя дипломатическая активность является положительным сигналом, однако говорить о скором достижении устойчивого мира еще слишком рано. Министр подчеркнул, что важен не только сам факт переговоров, но и условия их проведения, а также механизмы, которые предлагаются для прекращения войны.

Герапетритис подчеркнул, что любые решения в сфере гарантий безопасности должны учитывать позицию Украины. Он также отметил, что Греция остается верной принципам международного права и осуждает агрессивные действия, противоречащие Уставу ООН.

Чиновник объяснил, что страна будет использовать свой международный авторитет и экономические возможности для дипломатической поддержки Украины, но участие в военных гарантиях безопасности не предусмотрено.

"Мы можем действовать эффективно на международной арене благодаря нашим союзам и голосу в международных организациях", — подытожил Герапетритис.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины.   Украина вместе с международными союзниками работает над созданием письменной конфигурации гарантий безопасности, которую планируют представить на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отметил Зеленский, в ходе общения стороны подробно обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины. В настоящее время советники по национальной безопасности тщательно прорабатывают каждый элемент будущего документа, чтобы обеспечить его максимально качественное наполнение.



