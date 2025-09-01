Одна из стран ЕС отказалась предоставить Украине военные гарантии

Греция не намерена предоставлять Украине военные гарантии безопасности, однако и дальше будет поддерживать Киев в дипломатическом, гуманитарном и финансовом измерениях.

Греция (фото из открытых источников)

Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис в интервью изданию Real News.

По его словам, последняя дипломатическая активность является положительным сигналом, однако говорить о скором достижении устойчивого мира еще слишком рано. Министр подчеркнул, что важен не только сам факт переговоров, но и условия их проведения, а также механизмы, которые предлагаются для прекращения войны.

Герапетритис подчеркнул, что любые решения в сфере гарантий безопасности должны учитывать позицию Украины. Он также отметил, что Греция остается верной принципам международного права и осуждает агрессивные действия, противоречащие Уставу ООН.

Чиновник объяснил, что страна будет использовать свой международный авторитет и экономические возможности для дипломатической поддержки Украины, но участие в военных гарантиях безопасности не предусмотрено.

"Мы можем действовать эффективно на международной арене благодаря нашим союзам и голосу в международных организациях", — подытожил Герапетритис.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины. Украина вместе с международными союзниками работает над созданием письменной конфигурации гарантий безопасности, которую планируют представить на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отметил Зеленский, в ходе общения стороны подробно обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины. В настоящее время советники по национальной безопасности тщательно прорабатывают каждый элемент будущего документа, чтобы обеспечить его максимально качественное наполнение.