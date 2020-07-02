Однополые пары в Черногории смогут создавать семьи, но без детей

Парламент Черногории во втором чтении поддержал законопроект о легализации однополых браков, что сделало эту страну первой, которая приняла такую поправку к Семейному Кодексу из тех, что не состоит в Западной Европе и Евросоюзе. Об этом передает газета Vijesti.

Отмечается, что этот законопроект уже выносился на парламентское чтение, но тогда он не набрал нужное количество голосов и был перенесен. В этот раз за него проголосовали 42 депутата при 41 необходимом голосе.

Таким образом, однополые пары получают те же права, что и гетеросексуальные, однако не имеют возможности заводить детей ни путем усыновление, ни через суррогатное материнство.

Омбудсмен Черногории Синиса Бекович приветствовал принятие закона и подчеркнул, что государство и общество обязаны обеспечить равные права и свободы для всех людей. Президент страны Мило Джуканович, в свою очередь, заявил, что Черногория стала на шаг ближе к странам с наиболее развитой демократией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Северной Ирландии также легализовали однополые браки.





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