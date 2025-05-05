В 2024 году более 93 млн. европейцев оказались под угрозой бедности или социального отчуждения, сообщает Eurostat.

Европа беднеет. Фото из открытых источников

По данным Eurostat, в 2024 году 93,3 млн человек в ЕС (21,0% населения) жили в домохозяйствах, которые сталкивались по меньшей мере с одним из трех рисков: риск бедности; серьезные материальные и социальные недостачи; очень низкая интенсивность труда в домохозяйстве.

Это на 0,3% меньше, чем в 2023 году, когда таких лиц было 94,6 миллиона (21,3%).

Высокие показатели бедности зафиксированы в Болгарии (30,3%), Румынии (27,9%), Греции (26,9%), Испании и Литве (по 25,8%).

Самые низкие показатели бедности в Чехии (11,3%), Словении (14,4%), Нидерландах (15,4%), Польше (16,0%) и Ирландии (16,7%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Для Украины перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс. Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему следовало бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: более жесткие санкции против России, продолжение поддержки России и продолжение поддержки России. осознать, что европейцы способны себя защитить", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией. "Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил он.