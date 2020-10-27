Около 200 европейских аэропортов могут закрыть из-за пандемии коронавируса

Как сообщаетcя на сайте Politico, сегодня организация ACI EUROPE, представляющая интересы европейских аэропортов заявила о большом риске Европы потерпеть кризис в авиатранспортной системе.

Фото: Радио Свобода

Представители организации подчеркнули, что под угрозой закрытия 193 европейских аэропортов, однако, не уточнили какие именно. Всего в Европе 740 аэропортов.

"Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных затратах", — прокомментировал генеральный директор ACI Europe Оливер Янковец.

Ассоциация также сообщила о снижение пассажиропотока в европейских аэропортах в прошлом месяце в сравнении с этим периодом прошлого года. Показатель снижения составил 73 %.

Янковец предупредил, что крупнейшие аэропорты также находятся под угрозой, так как взяли на себя долги в размере 16 млрд долларов.

В конечном итоге, представители организации обвинили в грядущем кризисе карантинные ограничения.

Напомним, что в Италии не утихают протесты против ужесточения карантина.





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