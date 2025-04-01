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Оппозиция решилась на радикальный шаг в отношении пророссийской власти в Грузии

Оппозиционный президент Грузии объявила о создании "платформы сопротивления"

сегодня, 09:10
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Кравцев Сергей

Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признает легитимности своего "преемника", на митинге в Тбилиси 31 марта сообщила о создании платформы сопротивления для объединения оппозиционных политических сил. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Оппозиция решилась на радикальный шаг в отношении пророссийской власти в Грузии

Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

Зурабишвили рассказала, что для того, чтобы побороть пророссийскую власть Грузии нужен четкий план по уличным протестам, а также "политический формат".

"Поэтому я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра", – анонсировала политик.

По словам пятого президента Грузии, платформа открыта для "всех проевропейских партий и групп, которые готовы отложить в сторону политические разногласия и поддержать два главных требования протеста: назначение новых справедливых выборов и освобождение узников совести".

Отметим, что часть протестующих выставила претензии Зурабишвили, в частности за ее предыдущие обвинения в сторону Михеила Саакашвили относительно российско-грузинской войны 2008 года.

После митинга в Тбилиси некоторые протестующие начали использовать пиротехнику, в частности стрелять из фейерверков в здание парламента. Силовики пока что просто наблюдали за происходящим, не применяли против них мер.

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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/tbilisi-aktsiya-referenduma-o-nezavisimosti-gruzii/33365730.html
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