Оппозиция решилась на радикальный шаг в отношении пророссийской власти в Грузии

Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признает легитимности своего "преемника", на митинге в Тбилиси 31 марта сообщила о создании платформы сопротивления для объединения оппозиционных политических сил. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

Зурабишвили рассказала, что для того, чтобы побороть пророссийскую власть Грузии нужен четкий план по уличным протестам, а также "политический формат".

"Поэтому я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра", – анонсировала политик.

По словам пятого президента Грузии, платформа открыта для "всех проевропейских партий и групп, которые готовы отложить в сторону политические разногласия и поддержать два главных требования протеста: назначение новых справедливых выборов и освобождение узников совести".

Отметим, что часть протестующих выставила претензии Зурабишвили, в частности за ее предыдущие обвинения в сторону Михеила Саакашвили относительно российско-грузинской войны 2008 года.

После митинга в Тбилиси некоторые протестующие начали использовать пиротехнику, в частности стрелять из фейерверков в здание парламента. Силовики пока что просто наблюдали за происходящим, не применяли против них мер.

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