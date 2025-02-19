Орбан категоричен в вопросе членства Украины в ЕС: готова ли Венгрия помогать деньгами

Резкие и категорические заявления президента США Дональда Трампа всколыхнули Европу, одним из острых вопросов для европейцев является помощь Украине, если Америка перестанет оказывать поддержку.

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Издание Magyar Nemzet сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании фракции Фидес-KDNP к открытию весеннего парламентского сезона оценил новую международную ситуацию, которая сложилась с приходом к власти Дональда Трампа.

Важную часть своей оценки ситуации, по данным издания, премьер-министр посвятил угрозе членства Украины в ЕС. Если это будет реализовано, по его словам, венгерские фермеры лишатся субсидий на площади, а деньги заберут в Украину.

"Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель захочет заставить европейцев, в том числе и нас, венгров, заплатить за это. Уже на столе есть предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине 200 миллиардов форинтов в год”, – сообщил Орбан.

Он отметил, что пока нет предпосылок для членства Украины в ЕС, поэтому об этом не может быть и речи.

Напомним, что в декабре, как писал портал "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии он в социальной сети Х сообщил, какое мирное предложение отклонил президент Украины Владимир Зеленский.

“В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественскую остановку огня и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент @ZelenskyyUa четко отверг и исключил это сегодня. Мы сделали то, что могли!" – написал Орбан.

Также премьер Венгрии сделал ссылку на комментарий Зеленского по поводу разговора Орбана и Путина.



