Орбан критикует финансовую помощь Украине: без нее война бы закончилась

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины не может продолжаться постоянно. Венгерский политик подчеркнул, что если бы Европа перестала давать деньги Украине, то война бы закончилась. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерский ресурс 24.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на утренней передаче на радио Kossuth поделился своим мнением о международных отношениях страны, в частности, упомянул и о войне в Украине.

По словам Венгерского лидера, Украина не должна постоянно получать деньги от ЕС в поддержку украинской экономики.

"Финансирование Украины не может продолжаться до бесконечности. Украинские пенсии, зарплаты, образование и здравоохранение оплачивается Европой, чего нет в европейской экономике", — сообщает ресурс 24 слова Орбана.

Виктор Орбан также считает, что без финансовой помощи, война в Украине закончилась.

"Если бы мы перестали финансировать Украину, война закончилась бы сразу", — цитируют венгерское радио слова Орбана.

Орбан также ответил на недавние санкции против влиятельных лиц Венгрии, которые ввели США. По мнению Виктора Орбана, это санкции не против Венгрии, а против некоторых граждан. Венгерский политик добавил, что считает США другом, однако, по его словам, лучше бы там был президент-республиканец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 15 стран ЕС присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.

"Комментарии" также писали, что в Венгрии назвали новые причины для блокирования вступления в НАТО. Спикер парламента указал, что венгерские депутаты получили письма с просьбами не давать разрешение на вступление Швеции в военный альянс.