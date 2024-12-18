Орбан отреагировал на неудобный вопрос от Зеленского о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно его слов о перемирии, которое тот якобы пытается внедрить благодаря общению с Путиным. Орбан отреагировал на эти слова Зеленского, которые назвал "провокацией".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в соцсети X перепостил слова Владимира Зеленского и ответил на критику президента Украины. По его словам, выбор о прекращении огня вроде бы как зависит от Зеленского, а не Путина.

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Бери или оставляй это. Это ваша ответственность", — пишет Орбан.

Владимир Зеленский во время выступления 17 декабря на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей заявил, что Украине не нужны посредники для общения с избранным президентом США Дональдом Трампом, ведь у Киева есть прямые контакты с американским руководством. По его словам, Орбан лишь "пиарится", создавая для себя роль посредника.

Кроме того, президент отметил, что Орбан также зря разговаривает с Путиным об окончании войны, ведь не имеет никакого влияния на российского диктатора.

"У кого-то другого в Европе есть такой современный пример? Ни у кого! У Орбана есть такая армия? — Нет! Каким образом он будет давить на Путина? Каким образом? Анекдотом? Улыбкой? — Пусть себе оставит", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол США в Венгрии заявил о "тайных соглашениях" Орбана. По его словам, именно из-за Орбана Венгрия считается самой коррумпированной страной в Европе.

Также "Комментарии" писали, что в Украине призвали изгнать Орбана из ЕС и НАТО.