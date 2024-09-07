Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для завершения войны в Украине необходимо провести двустороннюю встречу украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Орбан снова предлагает примирение. Фото из открытых источников

По мнению Орбана, встреча Зеленского с Путиным необходима, поскольку "первый вопрос – это общение".

"Если нет связи, война становится все хуже и хуже", – заявил Виктор Орбан.

В то же время венгерский премьер подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом, даже после визита в Москву и встречи с Путиным.

Издание Politico отмечает, что премьер-министр Венгрии все еще пытается сыграть роль миротворца в российско-украинской войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона. "По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единым голосом то, что происходит на фронте. Если будут определенные вопросы, что именно не нравится, так что я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал он.

