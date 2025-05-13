Орбан придумал новое обвинение для Украины: что в этот раз произошло

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела его страны и в сотрудничестве с оппозиционной партией Тиса.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Об этом он заявил 13 мая после заседания Совета обороны Венгрии, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, Украина якобы инициировала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии.

"Чтобы взорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. — Ред.) в ЕС", — считает премьер Венгрии.

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Орбан также заявил, что Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".

"Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было в нашей памяти", — добавил он.

В то же время, Орбан заверил, что Венгрия завершит свой опрос по евроинтеграции Украины, поскольку "ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбану снова не понравились слова Зеленского . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился после заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании видеть в Венгрии правительство, которое будет "дружественным к Украине".

Об этом венгерский лидер заявил во время парламентского заседания, о чем сообщил его спикер Золтан Ковач, передает "Европейская правда". Как отмечается, во время обсуждения в парламенте Орбан упомянул о том, что Украина достигла согласия с Европейской комиссией по "ускорению процесса вступления в Европейский Союз" и теперь, по его словам, ожидает поддержки со стороны Будапешта.

