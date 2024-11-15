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Орбан призвал отменить энергетические санкции против РФ

Орбан убежден, что снятие санкций с агрессора пойдет на пользу Европе.

сегодня, 15:51
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Автор:
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Лиля Воробьева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз пересмотреть санкции против России, чтобы снизить цены на энергоносители на европейском рынке и укрепить конкурентоспособность европейской экономики. Об этом сообщает Reuters.

Орбан призвал отменить энергетические санкции против РФ

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Орбан подчеркнул, что проблема высоких цен на энергоносители является ключевой для экономики ЕС. "Цены на энергоносители необходимо снизить любым способом. Это означает, что санкции нужно пересмотреть, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не будут ниже", — заявил он.

Глава правительства Венгрии также сравнил ситуацию в Европе с США, отметив, что расходы американских компаний на газ и электроэнергию примерно в четыре раза ниже, чем у европейских. Он подчеркнул, что такая диспропорция создает значительное конкурентное преимущество для американских предприятий, а европейский бизнес сталкивается с трудностями, которые не могут быть решены другими способами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что опрос в Венгрии показал шокирующий результат для Орбана . Согласно последним результатам опроса проведенного Median, лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр получает существенную поддержку венгров, опережая действующего премьер-министра Виктора Орбана. Кроме того, партия Мадьяра "Тиса" также имеет преимущество над руководящей партией Орбана.

Согласно опросам Median, 51% опрошенных венгров выразили свою поддержку Петеру Мадьяру, тогда как Виктора Орбана поддерживают лишь 40%, что указывает 11-процентный разрыв между оппонентами.

Известность Мадьяра стремительно возросла за последний год. Он бывший член партии "Фидес", покинувший правительственную коалицию в феврале этого года, после громкого скандала, когда бывшая президент Каталин Новак помиловала чиновника, осужденного за сокрытие педофильских преступлений.

 



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-needs-rethink-russian-sanctions-cut-energy-costs-hungarys-orban-says-2024-11-15/
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