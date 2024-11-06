Орбан призывает ЕС изменить стратегию поддержки Украины после выборов в США

Победа Дональда Трампа на выборах в США может поменять подход Европейского Союза к поддержке Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на саммите тюркоязычных стран в Кыргызстане, заявил, что ЕС должен подготовить новую стратегию по Украине, ведь изменения в американской политике могут повлиять на способность Европы самостоятельно поддерживать своего восточного соседа.

Европа должна действовать самостоятельно: Орбан о влиянии победы Трампа на помощь Украине

По словам Орбана, победа республиканцев в США ставит под вопрос способность ЕС продолжать финансирование и военную помощь Украине без поддержки Вашингтона. Он отметил, что необходимость пересмотра европейской стратегии стала очевидна, особенно в контексте крупного 50-миллиардного кредита для Украины, который страны G7 планировали финансировать вместе с США.

"Существуют серьезные сомнения в этом, поэтому потребуется новая европейская стратегия", – сказал он.

Орбан выразил опасение, что новый политический курс в США может привести к сокращению или пересмотру этой поддержки, а значит, ЕС должен подготовиться к возможным изменениям. Европа должна решить, способна ли она взять на себя большую часть финансовой ответственности, если Соединенные Штаты изменят свои приоритеты.

Читайте на портале "Комментарии" — Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп в должности президента снимет все ограничения в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками.